Пловдивският адвокат Тодор Кръстев сподели, че е изгледал с интерес интервюто на Манита Вартан по бТВ, спечелила Мисис Планет 2026, видя! Ето какво го е смутило в изказването на красавицата:"Безспорно красива и образована жена, но нещо по време на целия разговор ме смущаваше. Каза че е завършила българска филология, но акцентира само върху "Арменци" на Яворов; Заяви че обича кулинарията, но представи книга с арменски рецепти, която е написала; Обясняваше, че арменците са велик народ - мъченик, и това е така, но една дума не каза за българския. И накрая обясни, че духа и сърцето й са в Армения, а България за нея е просто дом и място за пребиваване.След всички тези декларации се усети леко, но овладяно смущение у водещите, които внимателно я попитаха, откога е в България, на което отговори, че още прадядо й със семейството си е дошъл тук.Не знам какво да кажа. По най-общи сметки това прави почти 100 години. Тук са родени родителите й, тя също, най-вероятно семейството на мъжа й и т.н., а България в разказа на живота й, беше заметена някак в ъгъла, което ме смути неприятно.Рядко разглеждам в профили във Фейсбук и то обикновено, когато търся информация за контакт, но нейния разгледах с интерес. И по-добре да не го бях правил. Та тази красива жена, на която фамилията е от почти 100 години в България, няма нито една снимка с българското знаме, или поне аз не видях. Навсякъде беше загърната с арменското. Нещо повече - с повод и без, акцентираше върху етническия си далечен произход.Какво да кажа, искам да бъда разбран правилно. Самосъзнанието, усещането за произход е нещо свещено и трябва да бъде уважавано. На когато една страна е отворила ръцете си за теб и е прегърнала рода ти с любов и отдаденост, нещо повече - когато е съхранила и запазила физически и социално този род, заслужава поне малко уважение. Дори това уважение да е лицемерно и протоколно. Иначе остава горчивия привкус, че тази страна е само и единствено, просто място за временно пребиваване, както се усещаше непрекъснато от разказа на пловдивската красавица.