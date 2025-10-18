Наталия Киселова се появи с "официален" аутфит в парламента. Снимка на г-жа Киселова по анцуг обиколи публичното пространство, а оценките и коментарите са стотици. Известният адвокат Стефан Левашки не пропусна да даде мнението си, видя Plovdiv24.bg. Ето какво написа той в личният си профил във фейсбук:
"Долнище на анцуг – това е признак за поражение. Ако вече сте си купили, това е знак, че сте загубили контрол над живота си." Това е мнение на краля на модата - Карл Лагерфелд.
Сергей Пройчев
преди 37 мин.
колко дни на джанката и марулата останаха.ААА идват имените дни ,сега ше тръгне на Димитровден в Димитровкрад.Васильов ден Иванов ден Атанасов ден колко пранзника ще има да си покаже официалния анцуг.
