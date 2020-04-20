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|Àäâîêàòè íà óáèåöà íà Ìèëåí Öâåòêîâ ñïåøíî ïðåõâúðëÿò èìîòè è ôèðìè
Íåãîâèòå êîëåãè ñà ñå àêòèâèðàëè ïîä ïàðà îùå ñóòðèíòà è ñà çàïî÷íàëè äà ïðîìåíÿò ñîáñòâåíîñòòà íà èìîòè, àïàðòàìåíòè, àâòîìîáèëè, ôèðìè è áàíêîâè ñìåòêè íà ðîäèòåëèòå íà íàäðóñàíèÿ øîôüîð – Äåñèñëàâà Êðóìîâà Ïåøåâà è Àñåí Àëåêñàíäðîâ Íèêîëîâ.
Ïîñëåäâàõà ïðèçèâè êúì ãëàâíèÿ ïðîêóðîð Èâàí Ãåøåâ äà íàëîæè çàïîð íà öÿëîòî èìóùåñòâî è áàíêîâè ñìåòêè íà ôàìèëèÿòà, áëèçêà äî ïîäñúäèìèÿ îëèãàðõ Ìèíþ Ñòàéêîâ è äà íå ñå ïðèçíàâàò íèêàêâè ñäåëêè ñúñ çàäíà äàòà, çà äà ìîæå äåöàòà íà æóðíàëèñòà äà áúäàò ïîíå ôèíàíñîâî êîìïåíñèðàíè çà çàãóáàòà íà ñâîÿ áàùà.
Àóäèòî Q7 ñ íîìåð ÑÀ7222ÕÀ, ñ êîåòî áå áëúñíàò Ìèëåí Öâåòêîâ, ñå âîäè ñîáñòâåíîñò íà ôèðìà "Äåñèñëàâà Ïåøåâà-Êîìåðñ" ÅÒ, êîÿòî ñå çàíèìàâà ñ âèíîïðîèçâîäñòâî. Ñîáñòâåíè÷êàòà Äåñèñëàâà Êðóìîâà Ïåøåâà å ñúäðóæíèê íà Ìèíþ Ñòàéêîâ â "Ñèñ èíäúñòðèñ", "Òîïàç ïðîäàêøúí" è Âèíïðîì "Êàðíîáàò". Âúâ ôèðìà "ÀÑ ÎÏÒÈÌÓÑ" ÅÎÎÄ Ïåøåâà å ñúäðóæíèê ñ áàùàòà íà äæèãèòà - Àñåí Àëåêñàíäðîâ Íèêîëîâ, êîéòî å ñâúðçàí ñ íåÿ â îùå 8 ôèðìè.
Ïî-ðàíî äíåñ ìàéêàòà íà Êðèñòèàí Íèêîëîâ áå çàäúðæàíà çà 24 ÷àñà, çàùîòî å ñîáñòâåíèê íà àâòîìîáèëà. Îðãàíèòå íà ðåäà ùå èçÿñíÿâàò çàùî ãî å äàëà íà ñèíà ñè äà ãî øîôèðà.
Àäâîêàòèòå íà Ìèíþ Ñòàéêîâ - Ëú÷åçàð Òàêîâ è íåãîâèÿò ñèí, ñà ïîåëè çàùèòàòà íà 22-ãîäèøíèÿ óáèåö.
Ïî-ðàíî äíåñ ìÿðêàòà çà çàäúðæàíå íà äæèãèòà áå óäúëæåíà íà 72 ÷àñà. Ìåæäóâðåìåííî Èêîíîìè÷åñêà ïîëèöèÿ çàïî÷âà ïðîâåðêà íà ñðåäñòâàòà, ñ êîèòî å çàêóïåí ëóêñîçíèÿò ìó äæèï. Íèêîëîâ èìà øîôüîðñêà êíèæêà îò 2016 ã. è åäíî ðåãèñòðèðàíî íàðóøåíèå äî ìîìåíòà.
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Êîìåíòàðè (17)
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Âúçîáíîâÿâàò ñå æåíñêèòå è äåòñêèòå êîíñóëòàöèè â áîëíèöèòe
17:32 / 20.04.2020
929 ñà ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ
17:17 / 20.04.2020
Ìàéêàòà íà Êðèñòèàí ñ ïúðâè êîìåíòàð: Íå ñúì ìó äàâàëà êëþ÷îâåòå ...
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39-òèÿò áúëãàðñêè êîíòèíãåíò ñå çàâúðíà îò Àôãàíèñòàí
16:36 / 20.04.2020
Îòâåäîõà â ÑÄÂÐ ïðèäèçâèêàëèÿò êàòàñòðîôàòà ñ Ìèëåí Öâåòêîâ, äåëî...
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Äà ïðèïîìíèì: Äåïóòàòèòå èñêàò ïî-ëåêè ïðèñúäè çà äðîãèðàíèòå øîô...
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ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ãåí.Ìóòàô÷èéñêè:Èìàìå ãîòîâ ïëàí çà îòïóñêàíå íà ìåðêèòå
11:31 / 18.04.2020
Çàïî÷íàõà ïðîòåñòè ñðåùó îãðàíè÷èòåëíèòå ìåðêè â ñòðàíàòà
20:03 / 19.04.2020
Áðîêåð: Àêî êóïóâàòå èìîòè, äàâàéòå ñìåëî íàïðåä!
21:16 / 18.04.2020
Òðàãåäèÿ! Ìàéêà íà òðè äåöà ñå ñàìîóáè â Áóðãàñ
17:22 / 19.04.2020
Ðåæèñüîðúò ïîï ôîëê êëèïîâå Ëþñè Èëàðèîíîâ: Ôàëèðàõ áóêâàëíî çà äåí
11:43 / 18.04.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àíêåòà