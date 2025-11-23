Благомир Коцев има още 10 дни неуведомено отсъствие и ОИК взе решение да се изследват тези 10 дни. Това заяви след заседанието на ОИК-Варна един от адвокатите на Коцев адв. Марин Панов, предаде репортер на "Фокус".
"Ще се изискат допълнителни документи от общината, въпреки че подобна фигура в Изборния кодекс като "допълване на сигнал“ не съществува. Следваше да се вземе решение днес, но ОИК реши да го отложи, за да се проверят тези 10 дни. От 51 дни стават 61 дни, въпреки че това няма значение, тъй като нарушението е налице още при 30 дни", обяснява той.
"Въпросът не е какъв вид е отпускът, а дали причината е основателна. В случая не е по желание на кмета и е напълно основателно", допълва още.
По думите му Коцев използва отпуск, защото ако не е в такъв няма как да има временно изпълняващ функциите кмет и това ще спре работата на цялата община.
Адвокатът на Коцев: В Изборния кодекс "допълване на сигнал" не съществува
© Фокус
Още по темата
/
Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е изначално компетентен да разглежда делото срещу Благомир Коцев
19.11
"Продължаваме Промяната" за Коцев: Правосъдието не може да бъде използвано като инструмент за политически натиск!
17.11
Още от категорията
/
Българските шпиони в Лондон са били част от огромна мрежа за пране на пари, подхранваща войната в Украйна
22.11
Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
21.11
Акция срещу трафик на артефакти разкри иззети ценности за над 100 млн. евро: Задържани са 35 лица в България
20.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Снегът дойде!
10:59
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.