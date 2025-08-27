Новини
Адвокатът на Паскал: Очаква се днес да бъде екстрадиран от Сърбия
Автор: ИА Фокус 09:45Коментари (0)117
© bTV
Екстрадирането на Никола Николов-Паскал трябва да се случи в рамките на часове, каза неговият адвокат Галя Гълъбова.

Той е смятан за един от ръководните фактори в аферата с Митниците, заради която бяха задържани Петя Банкова, Стефан и Марин Димитрови, както и впоследствие се търсеше връзка и със задържането на пловдивската митница.

"Не мога да дам точна информация за ден и час, кога това ще се случи. Очаква се да бъде днес, тъй като тази процедура е обвита в някаква секретност и се осъществява само с пряката координация между българските и сръбските служби“, каза пред bTV Галя Гълъбова.

До вчера тя е имала контакт с него, но вече не, което е нормална процедура.

"Информацията ми е единствено от разговора с него през вчерашния ден. Предполагам, че днес ще се случи екстрадирането – най-вероятно в късните часове на днешния ден или утре сутринта ще има официална информация от страна на българската прокуратура“, каза Гълъбова.

"Г-н Николова беше в ареста в Белград в продължение на четири месеца и половина, след което бе освободен под домашен арест. До настоящия момент е с такава мярка. Това е и причината да водя комуникация с него, защото има свободен достъп до телефон“, поясни адвокатът.

Той е имал електронна гривна и е излизал с разрешението на властите в Сърбия. Гълъбова потвърди и че Николов е имал сериозни здравословни проблеми.

"Още преди срещу него да стартира наказателното производство, той беше заминал в Сърбия за лечение. Не е повод стартирането на наказателно производство срещу него за това да замине за Сърбия, с каквато информация се спекулираше“, поясни Галя Гълъбова.

"Имаше информация за това, че срещу него тече европейска заповед за арест. Това е негово решение и предпочете да остане в Сърбия“, допълни тя.

"До момента, в който съм се запознала с материалите по делото, а това беше ноември 2024 г., нямаше никакви доказателства за това, че Николов е познавал който и да било от останалите обвиняеми, още по-малко някой от длъжностните лица. До настоящия момент не съм имала допир до това дело, тъй като няма и законова процедура, по която аз да мога да се запозная. Това се случва единствено когато се вкара искане за мярка за неотклонение или както беше европейската заповед за арест. Нямам информация какви доказателства са се събирали от ноември до настоящия момент“, обясни още адвокатът на Паскал.

Никола Николов беше задържан в Белград миналата година след международно издирване. Той е сочен за контрабандист, но срещу него през годините няма данни да е имало дела.

64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като "Аферата в Митниците".

Паскал е един от обвиняемите за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда заедно с бившия директор на Агенция "Митници" Петя Банкова и бившия главен секретар на МВР Живко Коцев.



