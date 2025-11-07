Зачестяват случаите на агресия и насилие към медицински специалисти. Само преди дни фелдшер от спешния център в Криводол беше нападнат от близки на пациент. Медикът е със счупен нос и наранявания по лицето. От Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите излязоха с остра позиция, в която категорично осъждат нападенията над медицински специалисти.Вербалната агресия срещу медицински специалисти е станала част от ежедневието им, заяви Галина Захариева – заместник-председател на Управителния съвет на Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите. По думите ѝ натрупаните с годините проблеми в здравната система са създали напрежение, което се прехвърля върху хората на терен."За съжаление, за нашите колеги вербалната агресия е ежедневие. Причините са много, но медицинските специалисти имат нещастието да обират недоволството от системата, която не работи“, посочи тя пред NOVA NEWS.Тя подчерта, че недоволството идва както от пациентите, така и от самите медицински лица, които работят под постоянен натиск."Спешните екипи често са принудени да извършват дейности, които не са в обхвата на спешната помощ“, допълни Захариева.По думите ѝ липсата на добре изградена и достъпна извънболнична помощ води до това, че хората се обръщат към спешните центрове дори при несъответстващи случаи."Много често спешните екипи се използват от лица без здравни осигуровки, основно от уязвими групи, където комуникацията е трудна, а напрежението – високо“, каза още тя.Зам.-председателят на съюза отбеляза, че агресията постепенно се е наложила като модел на поведение в обществото, а здравните работници усещат това пряко."Недостъпността до навременна медицинска помощ се отразява на нашите колеги. Те са тези, които остават да работят в най-неблагоприятните условия“, посочи Захариева.Галина Захариева припомни, че в миналото в медицинските центрове са били монтирани т.нар. "паник бутони“, но в момента те не функционират."В малките населени места медицинските лица дори не могат да разчитат на органите на реда при нападение или агресия. Когато работят на терен, в дома на пациент, те нямат никаква защита“, заяви тя."Институциите трябва да променят системата така, че да не се стига до подобно напрежение. Трябва да се осигури реална защита и подкрепа за медицинските екипи, които са на първа линия“, апелира Захариева.