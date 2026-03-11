Отделението по трансфузионна хематология на УМБАЛ Бургас заедно с Община Поморие организират кръводарителска акция.Тя ще се проведе на 19 март 2026 г. в сградата на читалище "Просвета 1888".Всички желаещи да подкрепят каузата могат да го направят между 9:00 и 14:00 ч.Участие в кампанията може да вземе всеки човек на възраст между 18 и 65 години, който не е приемал лекарства в последните 48 часа. Важно е дарителите да не са гладни и добре отпочинали преди процедурата.Целият процес, който включва попълване на въпросник, кратък медицински преглед и самото кръвовземане, отнема около 30-40 минути.Количеството дарена кръв се възстановява от организма само за едно денонощие, а самата процедура стимулира обновяването на клетките и укрепва имунната система.Съгласно Кодекса на труда, на всеки дарител се полагат два дни платен отпуск.Допълнително участниците в акцията ще получат достъп до резултатите от задължителните медицински изследвания за кръвна група, хепатит, сифилис и СПИН.