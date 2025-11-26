Акцията около "Величие": Има 37 разрешения за претърсвания и изземвания на апартаменти и автомобили
Burgas24.bg припомня, че Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с политическа партия "Величие“, като има и задържани.
В рамките на разследването по искане на наблюдаващия прокурор в СГП Софийски градски съд е дал 37 разрешения за извършване на претърсвания и изземвания на апартаменти, автомобили, в т. ч. и обиски на лица. Действията са започнали днес, 26.11.2025 г. и продължават към момента.
Под ръководство и надзор на СГП и със съдействието на множество служители от структурите на МВР се извършват претърсвания и се изземват веществени доказателства.
Акцията се провежда в рамките на разследване по линия на организирана престъпност, свързана с корупция.
Досъдебното производство за престъпление по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 1 НК е образувано на 09.12.2024 г. с постановление на прокурор в СГП и се води от КПК под ръководството и надзора на СГП. Предмет на разследване са обстоятелства, свързани с образуване и ръководене на организирана престъпна група около "Исторически парк“ АД, действаща на територията на цялата страна в периода от 2013 г. до 2025 г. включително. Групата представлява структурирано трайно сдружение на три и повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и е създадена с користна цел и да върши престъпления по чл. 201 НК (длъжностни присвоявания), по чл. 209 НК (измами) и по чл. 253 НК (изпиране на пари).
Виктор1
преди 1 ч. и 29 мин.
Че исорически парк е пирамида е ясно на всички. Защо обаче до сега държавата бездействаше, даже го защитаваше? Сега излиза че се действа по политически причини.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.