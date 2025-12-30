Размерът на втората пенсия, която ще получават хората, до голяма степен ще зависи от характера им и желанието им да поемат риск при управление на парите им. Това предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които са пуснати за обществено обсъждане от правителството в оставка.Идеята е към всеки универсален пенсионен фонд, в какъвто се осигуряват работещите хора, родени след 31 декември 1959 г., да бъдат формирани три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен, като разликата между тях ще бъде поеманият риск при управление на парите и съответно възможността да бъде постигната по-голяма или по-малка доходност от инвестициите. Осигурените ще имат възможност да изберат в кой подфонд да бъдат прехвърлени парите по личната им партида в универсалния пенсионен фонд.Парите за втора пенсия на хората, на които им остават до 3 години до навършване на възрастта за получаване на държавна пенсия за стаж и възраст, задължително ще бъдат управлявани от консервативен фонд. Колко години остават на човек до пенсия ще бъде засечено към 1 януари 2027 г. Всички, на които остава повече време до пенсиониране, могат да изберат подфонд, в който да управляват средствата им, като в срок от 1 август до 30 ноември 2026 г. подадат писмено заявление, предвиждат промените в Кодекса за социално осигуряване.Ако хората не направят избор как да инвестират парите им, ще бъдат разпределени между трите вида подфонда според възрастта. Хората на възраст под 50 години ще отидат в динамичен подфонд, тези на възраст от 50 години до 3 години преди възрастта за пенсиониране ще влязат в балансиран подфонд, а тези, на които им остават по-малко от 3 години до пенсия ще бъдат в консервативен подфонд.Основен критерий за определяне на инвестиционните профили на подфондовете се предлага да бъде допустимият размер на инвестициите им във финансови инструменти с променлив доход, каквито са акциите, търгувани на фондовите борси. В динамичния подфонд делът на инвестициите във финансови инструменти с променлив доход ще бъде до 90 на сто, в балансирания - до 55 на сто, а в консервативния - до 25 на сто от активите. Идеята е парите на осигурените да може да бъдат управлявани по-рисково с цел постигане на по-висока доходност, но при срив на цените на акциите на борсите може да бъдат реализирани и по-големи загуби.Идеята осигурените да бъдат разпределени в различни подфондове според възрастта е, че в началото на трудовата кариера парите им може за бъдат инвестирани по-рисково. Така дори да има срив на борсата, ще има достатъчно време загубите да бъдат компенсирани при последващо поскъпване на акциите на капиталовите пазари. Докато, ако човек инвестира парите си за пенсия по-рисково непосредствено преди пенсиониране, при една финансова криза на пазара може да претърпи загуби, които ще доведат до получаване на по-малка пенсия.Осигурените в универсален пенсионен фонд на възраст от 45 години до 49 години към 1 януари 2027 г., които не са избрали подфонд, ще бъдат прехвърлени в динамичен за период не по-малък от 5 години, освен ако след 31 декември 2027 г. не решат да бъдат прехвърлени в друг подфонд, предвиждат промените. Това означава, че ако човек е на 49 години в началото на 2027 г. парите му ще бъдат прехвърлени в динамичен подфонд и ще стоят там докато стане на 54 години. И едва след това ще бъдат прехвърлени в балансиран подфонд. По този начин се намалява рискът от реализиране на загуби за този човек вследствие на срив на акциите на фондовите борси за кратък период преди преминаването му в балансиран подфонд, гласят мотивите към предложените промени, пише "Труд".