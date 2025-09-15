Новини
Ако детето ви прави това, обърнете му специално внимание
Автор: Илиана Пенова 09:18Коментари (0)150
©
Малките деца често придобиват навици, които изглеждат безобидни, но с времето могат да доведат до изкривяване на зъбите и дори до деформации на челюстите.

Това са повтарящи се модели на поведение, които прилагат неправилни сили върху зъбите и водят до проблеми в захапката. Това пише във Фейсбук профила си логопедът Александра Ангелакова. 

Ето какво предупреждава тя: 

Най-често срещани вредни навици:

Смучене на пръст (най-често палец). Този вреден навик датира още от вътреутробното развитие и продължава след раждането. Това предизвиква една постоянна сила, която избутва горните резци напред, те се накланят навън с тях се измества и целия фронтален дял на горната челюст. Върху долната челюст се наблюдава обратния ефект- тя остава недоразвита в предния участък и резците придобиват вътрешен наклон и се струпват. Това е и един от най-трудните за повлияване навици.

Смучене на горна или долна устна.

По-рядко срещано като вреден навик , но също така предизвикващо проблеми в захапката. При смучене на горна устна, долната челюст се измества напред в обратна захапка. При смучене на долна устна се получават деформации подобни на смученето на палеца.

Дишане през устата.



Наблюдава се истинско устно дишане, когато има непроходимост в носа поради заболявания на носната лигавица или третата сливица. В този случай трябва да се направи консултация с УНГ специалист . Има и случаи, в които устното дишане е останало като вреден навик, в следствие на чести инфекции в носа водещи до неговото запушване. Така детето свиква да диша през устата си и диша така постоянно, дори да няма проблеми с проходимостта на носа си. Това предизвиква силно стеснение и на двете челюсти или отваряне на захапката. При този вреден навик могат успешно да се прилагат техники от OMFT терапия

Спане на една страна с ръка под бузата.Ако детето затвърди този начин на спане е възможно да настъпи силно стеснение на челюстите едностранно и да се получи цялостен несиметричен вид на лицето.

Инфантилно гълтане.



Може би един от най-разпространените вредни навици при децата. Правилната позиция на езика при преглъщане е : върхът му застава точно зад централните резци на горната челюст и при самото гълтане, преглъщане тялото на езика се притиска към небцето. При неправилното или инфантилно гълтане езика се опитва да се провре между горните и долни резци. Това се получава обикновено, когато на малкото дете, при захранване , дълго време му е предоставяна пасирана храна, която не се нуждае от дъвчене и директно се поглъща. Човек преглъща стотици пъти на ден и при това неправилно гълтане се създава една сравнително голяма сила, която раздалечава горните от долните резци, те спират да контактуват и се отваря захапката . Дори и след провеждане на правилно ортодонтско лечение, ако не се работи за промяна на начина на гълтане настъпва рецидив на отворената захапка. Коригирането на инфантилното гълтане става с помощта на (ОМFТ - орофациална миофункционална терапия) леки упражнения за езика, които се провеждат ежедневно, приучаващи мускулите му да го поставят на правилното място. Редовните профилактични прегледи при децата са ключови за навременното откриване и лечение на тези навици!








