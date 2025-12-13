Ако днес не се доредихте, касите на БНБ ще работят извънредно и следващата събота
Касите в централната сграда на БНБ, на адрес: гр. София, пл. "Княз Александър I" № 1, ще извършват единствено следните операции:
• Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.
Работно време на касите с клиенти:
от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.
• Касите в Касов център на БНБ, на адрес: гр. София, м. "Полигона", ул. "Михаил Тенев" № 10, ще извършват единствено следните операции:
• Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.
• Размяна на монети и банкноти в левове.
Работно време на касите с клиенти:
от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.
Анонимен
преди 54 мин.
Точно за това тази администрация трябва да се сведе до минимум, пълно с некомпетентни лелки друсащи угоени дебели задници и самочувствие.Нищи не ставате тая държава скапана , скапана държава скапана народ.
Анонимен
преди 57 мин.
И при мен така , при запитване кога ще има отговора е не знам.
Amur
преди 1 ч. и 48 мин.
ЗАЩО СЕ ПОДИГРАВАТЕ С ХОАТА.НА 12.12.2025г.ПОСЕТИХ ЧЕТИРИ БАНКИ ЗА ДА СИ КУПЯ ВЪПРОСНИТЕ МОНЕТИ,И ВЪВ ЧЕТРИТЕ БАНКИ ОТГОВОРА БЕШЕ,ЕЕЕ СВЪРШИХМЕ ГИ НЯМАМЕ.БРАВО,БРАВО ЕВРООО.
