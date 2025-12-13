Във връзка с присъединяването на Република България към еврозоната от 1 януари 2026 г. и засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна, касите на Българската народна банка (БНБ) ще работят извънредно с клиенти на 13.12.2025 г. (събота) и 20.12.2025 г. (събота), като ще извършват следните операции. Това съобщиха от БНБ още през седмицата.• Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.• Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.• Размяна на монети и банкноти в левове.от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.