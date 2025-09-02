ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ако един човек има 100 000 лева в брой и иска да ги смени в евро, за да избегне проверки, може 10 пъти да обмени по 10 000
Финансовият експерт Деян Василев, основател и изпълнителен директор на MoitePari.bg, коментира пред БНР, че част от хората не вярват, че процесът ще се случи гладко.
"Аз го отдавам на психоза, че тези левове ще изгубят стойността си“, обяснява той.
След началото на 2026 г. парите по банкови сметки ще бъдат автоматично конвертирани в евро. За кешовите операции обаче ще важат определени правила.
До 30 000 лева ще могат да се обменят в банките без предизвестие и без такси. Ако човек притежава значително по-големи суми в брой – например 100 000 лева – ще може да ги разпредели на по-малки транзакции, например по 10 000 лева, за да избегне допълнителни проверки, уточни експертът.
Според Василев паническото обръщане на левове в евро може да се възприеме иронично като "гласуване за еврото“.
Той свързва и темата с имотния пазар: "Влизането в еврозоната е котва за всички, които имат имоти или са обръщали спестяванията си в имоти – вярват, че цените ще растат. Това е самосбъдващо се пророчество.“
В момента много собственици задържат имотите си от страх от инфлация, което допринася за високите цени. Но според експерта това няма как да продължава безкрайно – нормално е ръстът да се стабилизира около 2-3% годишно, а не по 10-15%. Василев прогнозира, че още през първата половина на 2026 г. част от собствениците ще започнат да предлагат имотите си на пазара.
Друг проблем, който експертът отчита, е ниската финансова култура на българите. В банковата система в момента се държат 94 милиарда лева, които носят доходност почти 0%.
"Хората сякаш са свикнали да се чувстват сигурни, вместо да оптимизират доходите си“, коментира Василев и допълва, че това води до множество пропуснати възможности за инвестиции и по-висока доходност.
