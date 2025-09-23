ЗАРЕЖДАНЕ...
Ако искаме да върнем стока, то трябва да знаем, че парите, които ще получим, също ще са в евро
Периодът, в който в България ще има на практика две официални валути, е един месец - от 1-ви до 31 януари 2026 г. Това означава, че хората ще могат да извършват плащания в двете валути безпроблемно. Но ако в този период търговец откаже да приема да речем голяма сума на монети, това може да доведе до сериозна глоба. След края на януари левът ще престане да бъде законно платежно средство. Това стана ясно в изеднието на рубриката "Еврото – въпроси и отговори" на NOVA.
През януари обаче трябва да знаем, че търговците в магазините могат да откажат да приемат повече от 50-левови монети. Няма ограничения за хартиените левове, но ако имаме касичка с метални левчета и стотинки трябва да сме наясно, че няма да може да отидем и да изсипем монетите на касите или ако ни се наложи, то тогава ще трябва да се разходим до няколко магазина. Максималният брой монети, които ще можем да платим на каса, са до 50.
През януари търговците ще трябва да връщат рестото в евро – без значение дали плащаме в евро или левове. Изключение може да се направи, само ако в касата няма достатъчно наличност. Тогава касиерът връща рестото в левове. Целта е левовете да се изтеглят от обращение.
Ако искаме да върнем стока, то трябва да знаем, че парите, които ще получим, също ще са в евро. И тук важи условието - освен ако няма нужната наличност. Дори стоката да е купена през декември и рекламацията да се случва например на 17 януари, трябва да ни върнат е сумата в евро.
При плащане на данъци и такси към държавата или общината, в периода на двойно обращение, трябва да предвидим, че с левове може да покрием задължението, само ако съответната служба има каси за плащане в брой. Ако заплащането задължително трябва да се извършва по банков път, то ще може да стане само в евро.
През януари можете да платите с левове само на гише на банка - да извършите касов превод в левове. Отивате до банката и правите превод по сметката на съответната държавна или общинска служба. Ако при операцията, извършена на гише в банка, трябва да ви върнат ресто, то трябва да бъде задължително в евробанкноти и евромонети.
Януари не е месец, в който се плащат основните данъци като данък върху доходите или данък сгради и такса смет. Изключение е, ако имате забавени, стари плащания. Иначе най-масовите данъци излизат по-късно през годината и дотогава вече ще сме само на евро. През януари едноличните търговци плащат патентен данък, както и фирмите, които внасят авансово данък печалба. Самоосигуряващите се, които никак не са малко, трябва да си платят осигуровки и здравни вноски.
