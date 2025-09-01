ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ако намерят черния леопард, няма да го отсрелят
Информацията, че хищникът е на прицел дойде от Силистра и Тутракан, където местните власти разрешиха на ловците да стрелят срещу леопарда. Това провокира природозащитници да напишат петиция до българските и европейски институции с искане за спасяването на дивото животно.
"Изключително дразнещо е да се твърди от Силистра и от Тутракан, че някой им е дал "зелена светлина“ да стрелят по това животно, защото всички дълбоко се надяваме, че Силистра и Тутракан са в Европа, а не още във времената на ловците и събирачите“, коментира Мирослава Петрова, която е организатор на акцията за защита на черния леопард.
Местната власт даде зелена светлина за отстрел на дивото животно край Силистра
Обяснението - дивата котка не е защитена като вид от нашето законодателство
Министерството на околната среда и водите категорично се разграничи и заяви, че не е издавано разрешение за отсрел:
Видът черен леопард не е местен, а съгласно действащото законодателство, разрешение за всякакви форми за отстраняване на животни се дават само за местни видове.
За спасяването на хищника се обяви и ловецът, който преди години застреля ягуара Алонсо при бягството му от ловешкия зоопарк.
"Според мен не трябва да бъде отстрелян, защото до момента няма никакви щети, нищо не е забелязано да е направило животното, нито има посегателства върху хората, нито има посегателства върху домашни животни“, каза Денко Цанков.
