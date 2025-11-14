Ако някой иска да промени застраховка или пенсия заради еврото, вероятно мами!
"Ако някой предяви, че трябва да се правят някакви промени - например в договора за гражданска застраховка, означава, че може би се опитва да мами.
Състоянието на втория пенсионен стълб е добро, но може и още по-добро", каза Големански. Той обясни, че пенсионната система е консервативна - с нисък ръст, но и с ниска доходност. И все пак идва момент, в който в нея се натрупват доста средства и може да се помисли за инвестиции.
"По-възрастните хора, които са пред пенсия, търсят сигурна инвестиция, по-младите са готови да напрарвят и по-рискова. Това отразява мултифондовата система", обясни Големански. Но за да се случи това, са необходими законодателни промени в кодекса за социално осигуряване, за да могат хората сами да управляват парите си в пенсионните фондове. По думите му Комисията за финансов надзор има предложение за промяна на закона.
В момента средствата от пенсионните фондове могат да се инвестират до определен лимит. Те се внасят основно в ценни книжа, държавни ценни книжа и инфраструктура. Цялостно тези инвестиции подлежат на контрол от КФН.
В момента фондовете притежават 30 милиарда лева капитал. През последните години почти 5 милиарда лева е доходността върху тях.
