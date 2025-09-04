ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ако се чудите какво да правите през почивните дни – този град предлага уникално изживяване
Програма на събитието
06 септември 2025 г. (петък)
• Байк Тест (09:00 - 18:00 ч.)
Място: Площад Възраждане, Банско Байк ЕКСПО
Възможност за изпробване на велосипеди от водещи български и световни марки. Тестването ще се осъществи с предварително записване.
• Вело Рали Вихрен (09:30 ч.)
Място: Площад Възраждане, финиш: хижа Вихрен
Състезание с участници от всички възрасти и за всички видове велосипеди – шосейни, Е-МТВ и МТВ. Пътят към х. Вихрен ще бъде затворен за времето на състезанието.
• Официално откриване (18:30 ч.)
Място: Площад Възраждане
Официално откриване на събитието и награждаване на победителите във Вело Рали Вихрен.
• Bansko Bike Fest Party (20:30 ч.)
Място: Площад Възраждане
07 септември 2025 г. (събота)
• Турове и клиники с водачи (10:00 - 13:00 ч. / 15:00 - 18:00 ч.)
Място: Трасета за XC / Enduro / E-MTB
Възможност за участие в организирани турове с водачи и клиники за техника на каране. Записването е задължително.
• Шосеен Тур (10:00 - 16:30 ч.)
Място: Банско – Орцево – Банско
Прекрасен маршрут през Родопите, който ще бъде изминат с полицейска и охранителна подкрепа. Турът ще се проведе със задължително записване.
08 септември 2025 г. (неделя)
• Гурме Тур (10:00 - 16:30 ч.)
Място: Аврамово – Елешница – Банско
Вълнуващ тур с родопската теснолинейка до най-високата гара на Балканите – гара Аврамово, последван от обяд с местни гурме деликатеси в Банско. За участие е необходимо записване.
• Свободно каране (12:00 - 18:00 ч.)
Място: Трасета за XC / Enduro / E-MTB
Възможност за свободно каране по някои от най-добрите трасета в района.
Детски занимания (06-07 септември, 16:00 - 18:00 ч.)
• Обучения и игри на "Пъмп Трак"
Място: Градски парк Банско
За децата от 5 до 13 години ще има организирани обучения и игри на пъмп трака, както и награди за всички участници: https://shorturl.at/56N7L
Банско Байк Фест 2025 е събитие, което ще се проведе с подкрепата на общините Белица, Разлог и Якоруда. За повече информация и подробности относно записванията, посетете страницата на събитието.
Не пропускайте да бъдете част от уникалното изживяване в Банско, което съчетава спорт, забавление и красотата на българската природа.
