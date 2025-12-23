"Лидл България" обяви работното време по празниците:24 декември 07:30 – 19:00 часа31 декември 07:30 – 17:00 часа25 декември и 1 януари - почивни дни за всички магазини2 януари - всички магазини отварят в 10:00 и затварят със съответното работно време на всеки магазин.