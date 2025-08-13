Новини
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след влизането на еврото ще взимаме 1022,59 евро
Автор: Вилислава Ветренска 09:20Коментари (1)36
Как ще се преизчисляват заплатите в евро?

Заплатите ще се изплащат в евро след датата на въвеждане на еврото. Сумите в трудовите договори следва да бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръгли сумата до най-близкия евроцент, съобщават от БНБ.

Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към последния знак или се определя нова сума, чиято стойност не е по-ниска от тази в левове.

Така при превалутирането сумата от 2000 лв. ще стане 1022,59 евро.



Тия по картата в евро. А кешът как? :-))))
