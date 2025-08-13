ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след влизането на еврото ще взимаме 1022,59 евро
Заплатите ще се изплащат в евро след датата на въвеждане на еврото. Сумите в трудовите договори следва да бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръгли сумата до най-близкия евроцент, съобщават от БНБ.
Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към последния знак или се определя нова сума, чиято стойност не е по-ниска от тази в левове.
Така при превалутирането сумата от 2000 лв. ще стане 1022,59 евро.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1177
|предишна страница [ 1/197 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 23 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Икономист: Ерата на евтиния труд свърши
22:57 / 12.08.2025
Журналист изненада с касова бележка: 25 лева за кана лимонада, по...
22:56 / 12.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско...
20:24 / 12.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на чер...
20:25 / 12.08.2025
Еврото кара българите да инвестират в имоти
20:25 / 12.08.2025
Калин Стоянов: Кортежът на Радев е по-подходящ за латиноамериканс...
20:28 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета