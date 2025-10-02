ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ако сте на сумарно работно време, работодателят е длъжен да ви предупреди за промени в графика поне 24 часа предварително
Какво казва законът – проверка на "Фокус"?
Член 142, ал. 2 от Кодекса на труда допуска въвеждането на СИРВ за период до 6 месеца, а в някои производства – до 12. Това означава, че работникът може в отделни седмици да работи повече или по-малко от 40 часа, но в края на отчетния период часовете трябва да се изравнят с нормата.
Работодателят е длъжен да издаде заповед за въвеждане на сумирано изчисляване. В нея се определя периодът, за който ще се отчита работното време, както и длъжностите, които попадат в този режим. Към заповедта се прилага и поименен график на смените. Този график не е пожелателен – той е задължителен и представлява документ, с който служителят трябва да бъде предварително запознат.
Според чл. 9а от НРВПО графиците за работа при сумирано изчисляване се утвърждават от работодателя преди започване на работа за съответния отчетен период.
Колко предварително трябва да бъде даден графикът?
Това е най-болезненият въпрос за всеки работник. Законът не позволява графикът да бъде връчван "в последния момент“, пише "Фокус". Чл. 139, ал. 1 от Кодекса на труда постановява, че "разпределението на работното време се установява в правилника за вътрешния трудов ред или в друг акт на работодателя“. Това означава, че служителят трябва да знае поне преди началото на отчетния период кога и колко ще работи.
Освен това чл. 9б от НРВПО изрично предвижда, че при промени в утвърдения график работникът трябва да бъде уведомен най-малко 24 часа предварително. Тоест – ако работодателят реши да размести смените, не може да очаква служителят да се яви на работа, когато е научил за това едва часове преди началото ѝ.
Какво означава това на практика?
– Графикът за целия период трябва да бъде готов и предоставен на работниците преди началото на отчетния период.
– Промените в смените трябва да се съобщават минимум 24 часа по-рано.
– Междудневната почивка между две смени трябва да бъде поне 12 часа, за да се осигури безопасна и ефективна работа.
Работникът има право да планира живота и почивките си.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Хванаха съпругата на Бойко Рашков в нарушение
23:23 / 01.10.2025
НЗОК ще покрива домашно лечение с лекарства за още няколко заболя...
21:48 / 01.10.2025
Зов за помощ: Момиче се нуждае от животоспасяваща операция в чужб...
21:47 / 01.10.2025
Български учен със световно признание, патентова хапче за вечна м...
21:47 / 01.10.2025
България загуби голям учен
20:18 / 01.10.2025
Приеха промени в Закона за държавния бюджет за 2025 година!
20:17 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Неочакван звезден развод
10:00 / 30.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета