Ако сте решили да купите имот сега, може да го направите без притеснение
В момента най-често търсят имоти за лично ползване. Хората искат да осигурят удобство за семейството си и затова при финансова възможност са готови да платят по-висока цена, но площта на имота да е голяма. Хората с ограничен бюджет правят компромис с площта на жилището. Но пазарът на имоти се диктува от хората с по-високи доходи, които са основните купувачи.
Много хора плащат по-висока цена, но предпочитат да купят готово жилище, в което да заживеят възможно най-скоро. Но при наличие на ограничен бюджет за реализиране на сделка някои купувачи са готови да придобият жилище в строеж, за да платят по-малко. Най-често в тези случаи купувачът има собствен дом и затова не вижда проблем да изчака докато новият апартамент бъде построен.
Тенденцията на пазара на имоти винаги е за покачване на цените, затова всеки, който е решил да направи покупка сега, може да го направи без притеснение, категорични са брокери. Сред факторите за поскъпването са високото търсене и ограниченото предлагане на имоти ново строителство, пише "Труд".
