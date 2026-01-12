"Активни потребители": В някои банки се събира ненужна лична информация на хората заради еврото, дори за малки суми от по 100 лева
Този експеримент е направила асоциацията "Активни потребители", разказа председателят й Богомил Николов по bTV.
Според него е много рано да се прави обобщение вдигнали ли са се цените. Виждал съм закръглявания и нагоре, и надолу, най-фрапантният случай за мен са детските атракционни, които работят с монети - ако са стрували 1 лв., е станало 1 евро.
Някои от търговците направиха повишението още преди санкциите в закона, те заобиколиха закона, но не могат да заобиколят оценката на потребителите. Те само ще загубят, категоричен е Николов.
Той призова хората да са активни и да подават сигнали пред КЗП и НАП, институциите не могат да проверят всеки обект.
Големият проблем си остават малките населени места, къдеот няма банков клон, обмяната там ще стане по-трудна. Там няма друг начин освен търговците ежедневно да обменят левовете в евро. Пощите засега също добре се справят.
