"Активни потребители" за Черния петък: Колкото по-гръмко е едно съобщение, например намаление до 90%, толкова по-малко вероятно е то да е вярно
Според Богомил Николов удължаването на промоционалните периоди е резултат от силната конкуренция между търговците. "Това е надпревара всеки търговец да опита да привлече повече клиенти“, обясни той. Преди години кампаниите са продължавали само ден-два, което е водело до еуфория и необмислени покупки. Днес обаче разтеглянето на промоциите в рамките на седмици и дори месец е "добра новина“ за потребителите, защото им дава възможност да не бързат, да сравняват оферти и да направят информиран избор.
За да се възползват максимално от намаленията, потребителите трябва да имат стратегия. "Трябва да имаме план или най-простичко казано - списък за покупки. Това е най-добрият подход“, посъветва Николов от ефира на NOVA NEWS .
Той съветва при интерес към по-големи покупки като мобилен телефон, компютър или бяла техника, клиентите предварително да си харесат няколко модела и да проследят цените им. По този начин, когато кампанията започне, те ще могат да сравнят реалната крайна цена, а не да се подвеждат процентите на намалението.
Николов предупреди, че потребителите трябва да подхождат със съмнение към твърде големите отстъпки. "Колкото по-гръмко е едно съобщение и колкото по-невероятно звучи, например намаление до 90%, толкова по-малко вероятно е то да е вярно“, каза той. Според него реалистичните намаления са в рамките на 10% до 30%. Всичко над тези стойности трябва да буди съмнения. Обикновено големите отстъпки се прилагат за стари колекции, залежали стоки или продукти с по-ниско качество, докато топ марките рядко предлагат значителни намаления.
В контекста на предстоящото приемане на еврото, Богомил Николов даде и съвет за пазаруването през януари, когато левът и еврото ще бъдат в паралелно обращение. За да се намали рискът от грешки и объркване, той препоръчва на потребителите да избягват плащания в брой със старата валута. "Най-добрата стратегия е да отида да ги сменя в банката и в магазините да пазарувам директно с евро“, обясни той, като допълни, че плащането с карта е другата сигурна алтернатива, която ще спести излишни рискови ситуации както за клиентите, така и за търговците.
