Актьорите от казино филмите

© Няма човек, който да не обича тръпката и атмосферата на казино филмите.



Още повече ако в тях играят някои от най-големите актьори днес.



Гледайки такъв филм, ние се потапяме в неповторимата атмосфера на казиното, макар и само като зрители.



В същото време не една холивудска звезда е спечелила име, слава и пари с участието именно във филми, в които можем да научим множество интересни факти за казино игрите и хазарта изобщо.



Робърт де Ниро



Големият Робърт Де Ниро играе в цели два казино филма - "Казино“ (1995) и "Лас Вегас“ (2013).



Накратко, "Казино“ е шедьовър на режисьора Мартин Скорсезе за пари, власт, алчност, измама и убийство, а интригата е между двама добри приятели - казино оператор (Де Ниро) и мафиотски убиец (Джо Пеши).



В "Лас Вегас“ се разказва за четирима застаряващи приятели от детството, които отиват във Вегас, за да отпразнуват края на едно от дългогодишните ергенства на един от тях Меката на хазарта драстично се е променила.



Джордж Клуни



Емблематичният Джордж Клуни се появява в цели три блокбастър казино филма: Ocean's Eleven (2001), Ocean's Twelve (2004) и Ocean's Thirteen (2004).



Ocean's Eleven се смята за един от най-добрите казино филми. Разказва за група симпатични престъпници, водени от героя на Клуни, които планират да ограбят три казина в Лас Вегас едновременно.



Ocean's Twelve е продължение на Ocean's Eleven и в него Клуни вербува нов съучастник, за да извърши три едновременни обира на казиното в Европа.



Ocean's Thirteen продължава сюжетната линия с обири на казина и има същият огромен успех.



Брад Пит



Секссимволът Брад Пит играе в рекордните четири казино филма: Ocean's Eleven (2001), Ocean's Twelve (2004), Ocean's Thirteen (2004) и Killing Them Softly (2013).



В Трилогията на Оушън Пит играе дясната ръка на Дани Оушън - Ръсти Райън, който се грижи за логистичната страна на обира.



В Killing Them Softly Пит играе насилника Джаки Коган, който трябва да намери и елиминира трима мошеници, които ограбват игра на карти.



Джулия Робъртс



Талантливата Джулия Робъртс се появява в "Ocean's Eleven“ и "Ocean's Twelve“.



И в двата филма Робъртс играе бившата съпруга на Дани Оушън - Тес, която е куратор на Художествената галерия Беладжио. Тя несъзнателно играе роля в обира в първия филм, а става 12-ият член на отбора във втория.



Кевин Спейси



Култовият актьор Кевин Спейси има роли в два от най-добрите казино филми: 21 (2008) и Casino Jack (2010).



21 е култов филм по истинската за 6-има студенти от Масачузетския технологичен институт, обучени от наставника им, професор Мики Роза, за да станат експерти по броене на карти, спечелвайки милиони във Вегас.



Casino Jack е за за опасностите от пари, власт и привилегии, а в него адвокатът от Вашингтон - Джак Абрамов (Кевин Спейси) и бизнес партньорът му Майкъл Скънлън (Бари Пепър) се оказват в беда заради схемата си за натрупването на милиони чрез разпространяване на влияние.



Рей Лиота



Рей Лиота играе в три казино филма: Phoenix (1998), Revolver (2005) и Killing Them Softly (2013).



Във Phoenix, Лиота играе суеверното ченге Хари Колинс, което огромни хазартни дългове и получава възможността да убие информатор, за да ги изплати или да понесе последствията.



В Revolver, Лиота е босът на престъпността Дороти Мача, който издава присъда над комарджията Джейк Грийн (Джейсън Стейтъм), след като Грийн го унижава в частна казино игра.



Killing Them Softly е филмът, в който Лиота играе мафиот, ставащ жертва на обир, извършен от биячи, наети от съперник, който кара местната криминална икономика да рухне.



Кристиан Слейтър



Кристиан Слейтър с изявява в два казино филма: Very Bad Things (1998) и Guns, Girls and Hazart (2012).



В черната комедия Very Bad Things, Слейтър е нестабилен млад мъж на име Бойд - един от четиримата приятели, които се отправят към Вегас за моминско парти. Когато един от тях случайно убива нает стриптизьор, Бойд убива охраната, за да му попречи да се обади на ченгетата и след това тръгва след приятелите си, за да се спаси.



В комедийния трилър Guns, Girls and Hazart, Слейтър играе пич, който се отправя към казино в индиански резерват, след като губи приятелката си. Лентата е бърза, наситена с черен хумор, много пари и лоши момчета, и се развива на фона на разпалени казино игри за много пари – от популярните ротативки, през покера до рулетката.