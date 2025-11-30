Александър Йорданов: Всеки, който е против бюджета на правителството, е за Кремъл
©
"За мен тази вечер бе удоволствие да се убедя за сетен път, че в лицето на г-жа Теменужка Петкова страната ни има достоен, умен и изключителен професионалист за финансов министър. Тя го доказа с участието си в предаването "120 минути" на БТВ. Водещият нищо не можа да възрази. Но е жалко, че има българи, които още въздишат по един клоун, който се изживяваше няколко години като финансов министър, а от известно време е и лидер на партия. В сравнение с г-жа Петкова той е просто смешко.
Но така е било неведнъж у нас. Едни българи са работили за добрите дни на България, а други са обслужвали мераците на Кремъл или собствения си джоб.
Дано днес да успеят първите. Защото, ако не успеят, то строилите се вече в една редица радевци, възрожденци и промянаджии, както и политическите семки около тях, ще стъжнят живота ни през следващите години. Приятна вечер!", пише още Йорданов.
Още по темата
/
Финансовият министър: През 2020 г. влязохме в чакалнята на еврозоната, президентът излезе, вдигна юмрук и стартира политическата нестабилснсот. Сега сме свидетели на същото
21:32
Работодател: Единственият възможен ход за мен е да вдигам цените, но така никак не ми става спокойно на душата
10:51
Делян Добрев: Това е като едно семейство – в гаража в една кутия имаш 500 лв., в хола в книгата имаш едни други пари, но вече не
09:16
Калин Стоянов: За първи път говорители на протеста нахъсваха протестиращите срещу полицаи, които ги охраняват!
29.11
Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии"
29.11
Още от категорията
/
Изкуственият интелект и образованието у нас: Министър Вълчев представи политиките на България в областта
18:12
Изкуственият интелект и образованието у нас: Министър Вълчев представи политиките на България в областта
17:21
"Да, България" дава зелена светлина за подписване на споразумението за общ кандидат за президент
15:14
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
29.11
Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката, не е нужно да ги обменяте в евро на чейндж бюра
29.11
Петър Петров от ВМРО: По идея на Асен Василев държавата ще назначава партийни секретари в държавни фирми
29.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Жоро_73
преди 2 ч. и 12 мин.
Боклук и ренегат!
Анонимен
преди 2 ч. и 24 мин.
Защо изобщо на този идиот се дава трибуна да насажда омраза и разделение сред българите! Ал Йорданов и подобните му боклуци от СДС докараха България до това дередже. От население през 1989г близо 9 млн, до под 6 млн. през 2025г
Анонимен
преди 2 ч. и 34 мин.
Значи 85% от Българите са са Кремъл! А защо да не са просто за България след като всички виждаме , как живеем от 36 години и докъде ни доведоха ЕС и демокрацията? Колко милиона останахме? Къде са другите? Какво има в България? Бизнес среда, здравеопазване, образование, армия, селско стопанство, култура, прираст...??? Какво? И защо недоволните от убийството на България задължително трябва да са за Кремъл?
Анонимен
преди 2 ч. и 39 мин.
Долен боклук, България винаги е била в Европа! Даже Европа по едно време е била България. Затова нито еврото, нито членство в ЕС, НТО не я правят повече или по-малко европейска държава! Спрете да обиждате мнението на българите, което е различно от вашето бламирано такова, че като не са като вас са русофили. Този лаф вече не върви. Българите просто си обичаме България и искаме да си живеем в нея, заедно с традициите и , и ма нашата прекрасна земя! Това е единствената истина. Тези, които се кланят на запад или ма изток са такива, като теб и онези мафиоти в парламента. Останалите сме Българи!
Анонимен
преди 2 ч. и 44 мин.
Бай Сашо, скрий се някъде, да не те видят на улицата Българите, защото ще стане лошо. Такива, като теб и Надето не се ли наядохте от чуждопоклонничество и продажба на българщината? Господ бави, но не забравя!
Анонимен
преди 2 ч. и 48 мин.
Тоя тотално е изтрещял! Изкукуригал, зомбиран дядка! Защо винаги, когато някой е против крадливото правителство, евроатлантизмът, ЕС или нещо подобно винаги трябва да е "копейка", да е за Кремъл и тем подобни глупости? Защо никой, никога не помисли, че освен евроатлантици, глобалисти и други подобни дяволски организации има просто Българи, които искат България да е добре, да има бъдеще тази прекрасна държава и хората в нея да си стоят тук, а не да бягат по чужбините!? Жалки про-западни клакьори продали дедите и душите си за пари. Гнус ме е от такива хора.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.