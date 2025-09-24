Александър Йорданов за делото "Коцев": Очевидно в папките има факти, които не дават право на съдиите да изневерят на върховенството на закона

© Върховенството на правото е факт! Софийският апелативен съд е оставил варненския кмет Благомир Коцев в ареста. Решението му е окончателно. Така не бе уважено искането на защитата за налагане на по-лека мярка за неотклонение. Това написа във Фейсбук бившият евродепутат от СДС Александър Йорданов.



"Това бе четвърти съдебен състав, който се запознава със събраните материали по това дело и стига до решението, до което стигна още първият съдебен състав. А то е, че ако мярката за неотклонение на варненския кмет бъде променена, той може да извърши нови престъпни действия.



Явно протестите в негова подкрепа от страна на ПП-ДБ не успяха да уплашат съдиите. В папките по това дело очевидно има факти, които не им дават право да изневерят на върховенството на закона. И за четвърти път те постъпват достойно. Прави също така впечатление и споделеното от Коцев днес пред съда, а именно: “Нямам никакво желание да се връщам в общината.



Ако трябва прокуратурата да задейства процедурата за отстраняването ми.Бих приветствал това." Какво ли в действителност е искал да каже или подскаже?



Изводът е, че политиците и гражданите по никакъв начин не трябва да се намесват в работата на независимата съдебна система", пише Йорданов.