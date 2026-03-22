Темата за високите сметки за електроенергия продължава да предизвиква обществено недоволство, а един от най-разпознаваемите гласове на протестите стана актьорът Александър Сано. Той разказа в студиото на bTV за личния си случай и за проблемите, с които се сблъскват много потребители. Сано признава, че ангажиментът му с каузата е неочакван и тежък: "Това е отвратително нещо, което ми отнема от личното време, от времето за семейството и от работата ми."По думите му той активно участва в организацията на протестите: "Отделям време, за да правим видеоклипове, и комуникирам със студентски организации, с които организирахме първия протест. Подготвяме и втори." Поводът за включването му е рязкото увеличение на сметките му за ток: "Получих двойно по-висока сметка за януари – 357 евро. Предната година за същия месец беше 357 лева."Проблемът обаче се задълбочава: "За февруари сметката ми стана още по-висока – над 700 лева. Никога не съм имал толкова висока сметка." След това той подава жалби до различни институции: "Пуснах жалби до КЕВР, до Комисията за защита на потребителите и до омбудсмана."От електроразпределителното дружество му предоставят подробен анализ, но заключението не го удовлетворява: "Обяснението е, че аз потребявам много ток – "Вижте, вие го потребявате този ток." Това е невъзможно." Сано прави собствена проверка на инсталацията си: "Повиках фирмата, която е изградила отоплителната система. Провериха всичко – няма никакви отклонения, нищо не е дефектирало." Особено притеснителен е случай, в който му съобщават за изключително висока моментна консумация: "Казаха ми, че в момента домът ми харчи 10 киловата. А аз бях сам, не работеше нищо, освен хладилникът."Той описва ситуацията подробно: "Температурата в стаите беше по-висока от зададената, което означава, че отоплението не работи. На дисплея на системата пишеше 0.0 – тоест няма потребление." Въпреки това отчетената консумация остава висока: "Означава, че в този момент е работил само хладилникът, а те отчитат 10 киловата. Как става това?" Проверката на място също не дава ясен отговор: "Спирам централния бушон – няма ток, което е логично. Но проверката не беше достатъчно убедителна и затова подписах протокола с особено мнение."Актьорът настоява за независима експертиза: "Искам абсолютно независима проверка, защото да те проверява този, от когото се жалиш, е абсурд." Сано споделя, че не е единствен с подобен проблем: "Хората ми казват същото – има дори случаи, в които след жалби са връщани пари и следващата сметка идва с минус." Той разказва и за други фрапиращи случаи: "Има човек, на когото електромерът продължава да върти, дори когато бушоните са изключени."Според него проблемът е сериозен и изисква незабавни действия: "Със сигурност нещо не е наред. Някой прави нещо непочтено към част от населението." Недоволството сред хората расте: "Ще има нов протест – няма как да няма. Хората са изключително изнервени." В заключение Сано е категоричен, че ситуацията трябва да бъде изяснена: "Трябва да разберем какво се случва и това да спре."Темата за високите сметки за ток остава отворена, а общественото напрежение показва, че очакванията за прозрачност и справедливост са по-високи от всякога.