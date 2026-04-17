Прогресивна България печели изборите, сочи ново проучване на "Алфа Рисърч". Според него своя вот за партията на Румен Радев ще дадат 34.2% от сигурните, че ще гласуват в неделя. Преднината й от 10 процентни пункта в началото на кампанията се увеличава до почти 15 пункта.

Втори остават ГЕРБ-СДС с 19.5%, които запазват твърдото си ядро от избиратели, но при по-високата избирателна активност намаляват относителната си тежест.

Трета позиция заемат ПП-ДБ с 11.6%. Проучването не регистрира връщане към най-високите им нива на подкрепа, отбелязани веднага след декемврийските протести, но при добра мобилизация в последните дни, могат да запазят третото място.

9.4% е заявената подкрепа към ДПС. При тази партия и на предишни избори са наблюдавани значими колебания и силни вариации от избори на избори в отделните населени места. Поради това не са изключени по-съществени амплитуди и в двете посоки.

Възраждане се очертава като петата почти сигурна партия в 52-ия Парламент с подкрепа от 5.8%.

БСП показа способност за мобилизация в хода на кампанията и финишира на ръба на парламентарното представителство с 4%.

Гражданското движение "Сияние“ също придобива видимост и различимост по време на кампанията с плавен възходящ тренд (3.2%). Още две партии гравитират около 3% - Величие (2.9%) и МЕЧ (2.8%). ИТН (1.7%) и АПС (1.3%) се очертават с най-ниска подкрепа от сегашните парламентарни партии.