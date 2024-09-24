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|"Алианс за права и свободи" утвърди листите за изборите: Ахмед Доган повежда коалицията в два района
Председателят на ДПС Джевдет Чакъров пък е водач на листите в Бургас. Рамадан Аталай ще е лидер в Пловдив-област и Русе. В Благоевград в надпреварата срещу Делян Пеевски излиза Ахмед Вранчев, докато в Хасково Мюмюн Мюмюн.
Целият списък с водачите:
1. МИР Благоевград - Ахмед Вранчев
2. МИР Бургас - Джевдет Чакъров
3. МИР Варна - Хюсни Адем
4. МИР Велико Търново - Ерджан Алкова
5. МИР Видин - Ваня Василева-КП
6. МИР Враца - Ализан Яхова
7 МИР Габрово - Юсеин Вейселов
8. МИР Добрич - Нежля Амди-Ганева
9. МИР Кърджали - Ахмед Доган
10. МИР Кюстендил - Явор Хайтов-КП
11. МИР Ловеч - Красимир Красимиров
12. МИР Монтана - Иван Замфиров
13. МИР Пазарджик - Таркан Шериф
14. МИР Перник - Валери Григоров-КП
15. МИР Плевен - Марио Рангелов
16. МИР Пловдив - Николай Цонев-КП
17. МИР Пловдив област - Рамадан Аталай
18. Разград - Ахмед Доган
19. МИР Русе - Рамадан Аталай
20. МИР Силистра - Джевдет Чакъров
21. МИР Сливен - Владимир Мартинов
22. МИР Смолян - Хайри Сальков
23. МИР София-23 - Веселин Пенев-КП
24. МИР София-24 - Павлин Найденов-КП
25. МИР София-25 - Явор Хайтов-КП
26. МИР София област - Кристина Александрова
27. МИР Стара Загора - Севим Али
28. МИР Търговище - Танер Али
29. МИР Хасково - Мюмюн Мюмюн
30. МИР Шумен - Джейхан Ибрямов
31. МИР Ямбол - Димитър Николов
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