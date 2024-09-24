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"Алианс за права и свободи" утвърди листите за изборите: Ахмед Доган повежда коалицията в два района
Автор: ИА Фокус 15:09Коментари (0)313
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От коалицията"Алианс за права и свободи" утвърдиха листите си за предстоящите избори. Почетният председател на ДПС Ахмед Доган се завръща в активната политика, той повежда листите на коалицията в Кърджали и Разград. 

Председателят на ДПС Джевдет Чакъров пък е водач на листите в Бургас. Рамадан Аталай ще е лидер в Пловдив-област и Русе. В Благоевград в надпреварата срещу Делян Пеевски излиза Ахмед Вранчев, докато в Хасково Мюмюн Мюмюн. 

Целият списък с водачите:

1. МИР Благоевград - Ахмед Вранчев

2. МИР Бургас - Джевдет Чакъров

3. МИР Варна - Хюсни Адем

4. МИР Велико Търново - Ерджан Алкова

5. МИР Видин - Ваня Василева-КП

6. МИР Враца - Ализан Яхова

7 МИР Габрово - Юсеин Вейселов

8. МИР Добрич - Нежля Амди-Ганева

9. МИР Кърджали - Ахмед Доган

10. МИР Кюстендил - Явор Хайтов-КП

11. МИР Ловеч - Красимир Красимиров

12. МИР Монтана - Иван Замфиров

13. МИР Пазарджик - Таркан Шериф

14. МИР Перник - Валери Григоров-КП

15. МИР Плевен - Марио Рангелов

16. МИР Пловдив - Николай Цонев-КП

17. МИР Пловдив област - Рамадан Аталай

18. Разград - Ахмед Доган

19. МИР Русе - Рамадан Аталай

20. МИР Силистра - Джевдет Чакъров

21. МИР Сливен - Владимир Мартинов

22. МИР Смолян - Хайри Сальков

23. МИР София-23 - Веселин Пенев-КП

24. МИР София-24 - Павлин Найденов-КП

25. МИР София-25 - Явор Хайтов-КП

26. МИР София област - Кристина Александрова

27. МИР Стара Загора - Севим Али

28. МИР Търговище - Танер Али

29. МИР Хасково - Мюмюн Мюмюн

30. МИР Шумен - Джейхан Ибрямов

31. МИР Ямбол - Димитър Николов



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