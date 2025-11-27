Бургас ще бъде домакин на едно от най-очакваните културни събития тази зима – концерт на блестящата американска пианистка Полин Янг. На 3 декември публиката ще има рядката възможност да се срещне на живо с артист, който световната музикална критика определя като една от най-ярките млади звезди на клавирната сцена. Събитието е част от българското ѝ турне, организирано от "София арт институт“.Полин Янг е възпитаник на Университета в Южна Калифорния и има магистратури по пиано, международни отношения и политически науки. Тя е почетен пратеник по изкуствата на Държавния департамент на САЩ и е изнасяла концерти и лекции по целия свят. Пианистката дебютира като солист на Филаделфийския оркестър едва на 11 години, а в същата възраст прави и свой рецитал в "Карнеги хол“.Нейните изпълнения се отличават с фина чувствителност, изящен звук и артистичен размах – качества, които ще оживеят на бургаската сцена в един специално подготвен рецитал.В Бургас Полин Янг ще си партнира с пианистката Венета Нейнска, артистичен директор на София Арт Институт. Двете изпълнителки ще представят емблематични творби за едно пиано, четири ръце – програма, която преплита дълбочината и лиризма на Франц Шуберт с драматизма и мощта на Йоханес Брамс.Това е музикален диалог, който събира две артистични личности, познати със страстта си към камерната музика и силните художествени концепции.Бургаският концерт е втората спирка от турнето на Полин Янг и ще се проведе на 3 декември в КЦ "Морско казино“, зала "Петя Дубарова“. Събитието е част от поредица от пет концерта между 2 и 8 декември във Варна, Бургас и София.Билети се продават само предварително на epaygo.bg и в касите на EasyPay.Местата са ограничени.