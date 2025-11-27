Американска пианистка с изключителен концерт в Бургас
Полин Янг е възпитаник на Университета в Южна Калифорния и има магистратури по пиано, международни отношения и политически науки. Тя е почетен пратеник по изкуствата на Държавния департамент на САЩ и е изнасяла концерти и лекции по целия свят. Пианистката дебютира като солист на Филаделфийския оркестър едва на 11 години, а в същата възраст прави и свой рецитал в "Карнеги хол“.
Нейните изпълнения се отличават с фина чувствителност, изящен звук и артистичен размах – качества, които ще оживеят на бургаската сцена в един специално подготвен рецитал.
В Бургас Полин Янг ще си партнира с пианистката Венета Нейнска, артистичен директор на София Арт Институт. Двете изпълнителки ще представят емблематични творби за едно пиано, четири ръце – програма, която преплита дълбочината и лиризма на Франц Шуберт с драматизма и мощта на Йоханес Брамс.
Това е музикален диалог, който събира две артистични личности, познати със страстта си към камерната музика и силните художествени концепции.
Бургаският концерт е втората спирка от турнето на Полин Янг и ще се проведе на 3 декември в КЦ "Морско казино“, зала "Петя Дубарова“. Събитието е част от поредица от пет концерта между 2 и 8 декември във Варна, Бургас и София.
Билети се продават само предварително на epaygo.bg и в касите на EasyPay.
Местата са ограничени.
