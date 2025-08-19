ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Американското посолство в България с информация за промените при туристическите визи за САЩ
От 2 септември Държавният департамент на САЩ въвежда промени в критериите за освобождаване от интервю при кандидатстване за туристическа виза (B1/B2).
Според новите правилa повечето кандидати — включително лица под 14 и над 79 години — ще трябва да се явят лично на интервю. Изключени от изискването са онези кандидати, чиято предишна B1/B2 виза е изтекла в рамките на последните 12 месеца — те могат да подадат документи по пощата, при условие, че:
- повторно кандидатстват до 12 месеца след изтичане на визата;
- навършили са пълнолетие преди издаването на предишната виза;
- кандидатстват в държавата си по произход или постоянно местожителство;
- нямат отказана виза и отговарят на условията.
Важно: Дори всички условия да са изпълнени, консулски служител може по своя преценка да изиска интервю.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бойко Борисов обсъди свързаността между България и Турция с Бинал...
13:30 / 19.08.2025
Заплащането на работниците в този град е толкова ниско, че една п...
13:04 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, кое...
12:49 / 19.08.2025
ТИР разкъса мантинелата и се блъсна в друг
12:30 / 19.08.2025
Вижте как изглежда автобусът, след като джигитът с летящия автомо...
11:53 / 19.08.2025
Доброволци по джапанки и къси панталони не бива да доближават огъ...
11:46 / 19.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Чужденка се удави край Иракли
09:04 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета