Американското посолство в България с информация за промените при туристическите визи за САЩ
Автор: Десислава Томева 09:09
Важно съобщение за кандидатстващите за туристическа виза за САЩ. Новите условия разясняват от Американското посолство у нас, цитирани от "Фокус".

От 2 септември Държавният департамент на САЩ въвежда промени в критериите за освобождаване от интервю при кандидатстване за туристическа виза (B1/B2).

Според новите правилa повечето кандидати — включително лица под 14 и над 79 години — ще трябва да се явят лично на интервю. Изключени от изискването са онези кандидати, чиято предишна B1/B2 виза е изтекла в рамките на последните 12 месеца — те могат да подадат документи по пощата, при условие, че:

- повторно кандидатстват до 12 месеца след изтичане на визата;

- навършили са пълнолетие преди издаването на предишната виза;

- кандидатстват в държавата си по произход или постоянно местожителство;

- нямат отказана виза и отговарят на условията.

