Reuters.
Според агенцията Иран използва малки плавателни съдове за тази цел, всеки от които може да превозва две до три мини. Точният брой мини, които Иран притежава, е неизвестен, но може броят им да е между 2000 и 6000 бройки. Тяхното производство вероятно е руско, китайско и иранско.
По-рано информационната агенция Tasnim публикува изявление на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, в което се казва, че "на нито един петролен танкер няма право да преминава през Ормузкия проток без разрешението на Иран“.
Американското разузнаване: Иран възнамерява да минира Ормузкия проток
