Светлина в тунела има, но за Великите сили. Така геополитическият анализатор и университетски преподавател доц. Георги Димов коментира конфликта в Иран.

"Това е тъжната новина. Светлина в тунела няма как да има за такива периферни държави като България на този етап, ако няма твърд политически гръбнак, а такъв няма в България", посочи историкът пред Bulgaria ON AIR

"Говорили сме с вас, че светът се пренарежда, формират се панрегиони. САЩ направиха последния си танц, последния си опит да задържат еднополюсния свят. Тръмп се реши на този ход, а Китай и Русия, които ако падне Иран, ще бъдат много притеснени, знаеха много добре, че това няма как да се случи. Курсът на Иран ще се втвърди и ще се закостени. Те наблюдават как САЩ си вкараха автогол с този военен конфликт. Защото в момента те тласкат Иран в обятията на Русия и Китай", анализира доц. Димов. 

По думите му САЩ играят тази игра, за да върнат енергодолара.

"Само че те не прецениха, че венецуелският петрол не е този, който им трябва. Те искат да го продават, но не той им трябва на вътрешния пазар. Те постигнаха обратния ефект и това е много притеснително - Хаменей се превърна в мъченик", каза още преподавателят.