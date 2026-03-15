Анализатор: САЩ си вкараха автогол
"Това е тъжната новина. Светлина в тунела няма как да има за такива периферни държави като България на този етап, ако няма твърд политически гръбнак, а такъв няма в България", посочи историкът пред Bulgaria ON AIR.
"Говорили сме с вас, че светът се пренарежда, формират се панрегиони. САЩ направиха последния си танц, последния си опит да задържат еднополюсния свят. Тръмп се реши на този ход, а Китай и Русия, които ако падне Иран, ще бъдат много притеснени, знаеха много добре, че това няма как да се случи. Курсът на Иран ще се втвърди и ще се закостени. Те наблюдават как САЩ си вкараха автогол с този военен конфликт. Защото в момента те тласкат Иран в обятията на Русия и Китай", анализира доц. Димов.
По думите му САЩ играят тази игра, за да върнат енергодолара.
"Само че те не прецениха, че венецуелският петрол не е този, който им трябва. Те искат да го продават, но не той им трябва на вътрешния пазар. Те постигнаха обратния ефект и това е много притеснително - Хаменей се превърна в мъченик", каза още преподавателят.
Още по темата
Експерти съветват: Ако ще пътувате през юни и юли, сега е моментът да си купите самолетни билети
15.03
Иво Инджев за последиците от войната за Европа: Иран със сигурност е приспал свои терористични клетки с цел да ги събуди, когато е необходимо
15.03
Управител на хотел: След стартирането на конфликта в Близкия изток - започнаха анулации, а новите резервации практически спряха
14.03
Астролог: Коридорът на затъмненията е изключително важен. Войната в Близкия изток попада в този коридор и това ускорява процесите
13.03
Американски самолет-цистерна KC-135 Stratotanker е паднал над Ирак, не е ясно дали има загинали
13.03
Диана Йорданова: След промените - при заплата 1000 евро, допълващата пенсия може да скочи до 210 евро
15.03
Мая Манолова: Настояваме Трайчо Трайков незабавно да оттегли наредбата за новата формула за сградна инсталация
15.03
Атанас Атанасов: Когато се правят наденици и се редят листи, най-добре е да не надничаме вътре
15.03
Даниел Митов: Това, което ме притеснява по случая "Петрохан" е самата система, която прозира, за да се стигне до там
15.03
Крум Зарков: Без БСП не може и ние ще се отзовем, ако бъдем потърсени, но при спазването на ясни принципи
15.03
Меглена Плугчиева: Пак се ползва правото на силните, а останалите...
19:29 / 15.03.2026
Министър Клисурски: Злоупотребата с всяко едно евро на данъкоплат...
19:33 / 15.03.2026
Атанас Атанасов: Когато се правят наденици и се редят листи, най-...
19:32 / 15.03.2026
Мая Манолова: Настояваме Трайчо Трайков незабавно да оттегли наре...
19:33 / 15.03.2026
Петър Стойчев и Ивет Горанова повеждат листи на Радев!
19:31 / 15.03.2026
Иво Инджев за последиците от войната за Европа: Иран със сигурнос...
19:32 / 15.03.2026
