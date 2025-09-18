ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Анализатори: Опозицията е разединена, няма как математически да се случат нещата и вотът на недоверие да мине
В сряда сутрин няколко коли на представители на "Продължавам Промяната" блокираха входа към служебния паркинг на парламента откъм Държавния архив в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев. Според Андреева с действията си от ПП напомнят стилистиката на "Възраждане".
"Те правят подобен тип окупации. Следващата стъпка е да блокират микрофоните в залата. Това са радикални действия, които според мен спъват институционалния живот, което предполага една демокрация. Има си много други редица способи да изкажеш политическата си позиция", уточни пред NOVA тя.
По думите на Куртев няма как математически да се случат нещата и вотът на недоверие да мине.
"Блокирането на НС от страна на ПП не е нещо фатално, защото има други много входове за влизане без автомобил. Така че по някакъв начин не се ограничават правата на нито един депутат да изразява себе си по какъвто и да е начин. Така че това е просто един интересен флашмоб", допълни той.
Според Андреева опозицията е разединена и няма как да се обедини.
"Вотът на недоверие е един от най-сериозните инструменти на опозицията. Той не е така необходимо да се хаби. Не е ясно какво ще стане, ако пък вземе да мине. Представете си, че по някаква причина нещо се случи, не влязат депутат от някои от партиите и вотът мине. Какво става? Дали опозицията е готова за служебно правителство или ще може да направим мнозинство по някакъв начин", попита от своя страна Куртев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 583
|предишна страница [ 1/98 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финан...
22:39 / 17.09.2025
Стотици запалиха свещ в памет на Иван, загинал в Несебър
20:47 / 17.09.2025
Върнаха книжката на Диона, но тя все още разчита на шофьор
20:45 / 17.09.2025
МВнР с предупреждение за българите в Сърбия
19:15 / 17.09.2025
Рокади в МОН! Важни фигури размениха местата си
17:30 / 17.09.2025
Даниел Митов: Вотът трябва да е мотивиран, а получаваме слухове и...
17:15 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета