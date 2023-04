Андрей Арнаудов: България се променя благодарение на хората, които живеят в нея

© "Bulgaria wants you“ дава възможност и избор на хората. Нашето послание не е "Останете в България“ или "Завърнете се непременно“. Нашето послание е: България се променя благодарение на хората, които живеят в нея, благодарение на частния бизнес. Това каза съоснователят на платформата "Bulgaria wants you“ Андрей Арнаудов в предаването "Денят на фокус“ на Радио "Фокус“.



Той подчерта, че платформата не е насочена към българите в чужбина, а към задържане на българите в родината и завръщането им от чужбина. "Нашето послание е младите хора да заминат в чужбина, ако желаят да учат и да се развиват, но после да се завърнат. Ние даваме избор на всички да видят дали България ще им предложи такива условия, че да направят сами живота си по-добър“, каза той.



По думите му, българското общество е това, което създава добри или лоши условия за живот и развитие в страната ни, а не политиците. "Ние – със собствените си усилия, със собствената си инициативност и със собствената си вяра. Не трябва да бъркаме политиката с обществото, бизнеса и живота. Политиката е просто едно оправдание за успехите или неуспехите ни“, смята съоснователят на "Bulgaria wants you“.



В момента живеем в глобален свят и кризи като КОВИД пандемията, липсата на енергийни и суровинни източници, войната в Украйна неминуемо се отразяват на всички общества. Последствията трудно могат да бъдат овладени на национално ниво, чрез национални политики, подчерта Андрей Арнаудов.



"Основните, които движат, развиват, оправят или развалят една държава, са хората, които живеят в нея, и бизнесът. Държавата не присъства в такава голяма степен в живота на хората, в каквато присъстваше преди 1989 г. Политиците са важни, естествено, но те в момента могат да повлияят, ако са много кадърни и много качествени, да вдигнат с 20% резултата от това, което правят бизнесът и хората, и ако са много некадърни и некачествени, да го свалят с 20%“, заяви Арнаудов.



Той подчерта, че в България се появяват все повече частни компании, които създават все по-добри условия за работа и развитие на младите хора. "Има прекрасни български компании във всякакви сектори, които изнасят своя продукт, независимо дали той е интелектуален или материален, по целия свят. Има млади хора, които създават компании, които струват милиони, милиарди“, посочи още Арнаудов.