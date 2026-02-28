Андрей Гюров на извънредна пресконфереция днес във връзка с ударите на САЩ и Израел в Блзикия Изток.
"България не е страна в конфликта и не участва по никакъв начин в провеждането на военната операция. Не е изисквано предоставяне на българска територия за бойни действия и няма промяна в степента на бойна готовност на нашите въоръжени сили“, заяви Гюров.
По думите му няма никакви рискове за живота, здравето и спокойствието на българските граждани.
"МВР и службите за сигурност са предприели необходимите превантивни мерки, за да гарантират обществения ред и няма основание за безпокойство“, посочи още Гюров.
В МВнР вече работи денонощен кризисен щаб и всички наши дипломатически представителства в региона са в постоянна връзка с българските общности. Обсъдени са конкретни планове за евакуация в случай, че обстановката го наложи.
"Призоваваме нашите сънародници в Иран и съседните държави да следват стриктно инструкциите на местните власти и на МВнР“, каза Гюров и допълни:
"Граничните ни служби са в повишена бдителност, за да гарантират сигурността на границите на страната и на ЕС. Държавните институции работят в пълен синхрон“, заяви още Гюров.
