Голяма сума фалшиви евро ще се използва за купуване на гласове по време на изборите, заяви служебният премиер Андрей Гюров по време на брифинга на Координационния съвет за организацията на вота, цитиран от

"Тази сутрин главният секретар ми докладва, че има оперативна информация за огромна сума фалшиво евро, което ще бъде използвано за купуване на избори – тоест не само искат да изкривят вота на българските граждани, но искат и директно да ги измамят", каза той.

По думите му служебното правителство е положио усилия всеки български гражданин да може да гласува свободно, без натиск и с усещането, че държавата защитава правото му на избор.

"Първо, сложихме край на тъмните стаички и на тъмните методи за контрол на вота. В неделя за първи път ще се гласува с паравани. Параваните запазват тайната на вота, но слагат край на снимките, слагат край на ваденето на бюлетини от джоба и на използването на всякакви саморъчни средства за уцелване на правилното квадратче на бюлетината.

Второ, направихме крачка към истинска достъпност. Разработихме приложение за хората със зрителни увреждания. Така те ще могат да чуят листата в своята секция и да направят информиран и пълноценен избор.

И, трето, сигурно най-видимото, показахме, че държавата е по-организирана от търговците на гласове. Резултатът е един милион конфискувани евро, като акциите на полицията продължават и в последните дни до изборите", каза още служебният премиер.