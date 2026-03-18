Андрей Гюров.
"Изборите са пряка отговорност на гражданския глас. Ние, като правителство, няма да участваме в предизборната кампания - нямаме кандидати, нямаме листи", уточни Гюров.
"Когато избирателна активност е висока, контролираният и купеният вот губят своята сила. Когато много хора гласуват, малцинството, което се опитва да изкриви демокрацията, губи своето влияние. Затова на тези избори най-голямата победа ще бъде участието на българските граждани", допълни той и призова българите да излязат и да гласуват.
"МВР провежда специални операции срещу купуването и продаването на гласове, защото демокрацията не е стока за продан. Слагаме край на тъмните стаички, въвеждаме ясни стандарти за паравани, за да запазим тайната на вота", каза Гюров.
Андрей Гюров: Когато избирателна активност е висока, контролираният и купеният вот губят своята сила
