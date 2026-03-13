Андрей Гюров.
Определени политици се опитват да търгуват националните интереси срещу своята позицията в списъка "Магнитски", но има много ясна практика на КС, която казва, че Народното събрание не може да вменява действия на служебното правителство, тъй като Внасянето на предложение за ратификация на членството в Съвета за мир. Ако такова решение бъде прието, ще сезираме Конституционния съд. Кабинетът няма да се води от такива действия", коментира Гюров.
По думите на министър Надежда Нейнски външното министерство следи постоянно ситуацията чрез кризисен център и ситуационен център и тя поддържа контакт с с Николай Младенов, за да се реагира ефективно и при нужда да се осигури помощ и евакуация на български граждани.
Тя обясни, че е направила проверка на всички документи относно членството на страната ни в Съвета за мир.
"Доста трудно се сдобих с тези документи. Разполагаме с всички документи, внесени в МС. Имаме големи резерви, както и почти всички големи държави в ЕС, по отношение на правния статут на разширената версия на този Борд за мир, която отива отвъд Газа. Това е причината, ако в Народното събрание бъде прието такова решение, да искаме становище на Конституционния съд дали текстовете в този устав за мир не влизат в противоречие с Конституцията и законите в страната. Това са резервите и на по-голямата част от европейски държави, които подкрепят мирния план за Газа",обясни тя.
Скок в цените на горивата
Премиерът коментира и мерките, които правителството ще предприеме във връзка със скока на цените на горивата
"Мерките са таргетирани от най-засегнати от цените на горивата - това са между милион и милион и половина граждани. Те ще бъдат активирани, ако стойностите на колонките за продължителен период от време надвишат борсовите цени на горивата. В такъв случай няма да има нужда от заявления или ваучери, средствата ще постъпят директно по сметките на уязвимите граждани", обясни той.
