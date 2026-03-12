Андрей Гюров по време на срещата му днес в Министерския съвет с наблюдатели на изборите. В разговора участва и министърът на вътрешните работи Емил Дечев.
В хода на срещата премиерът Гюров акцентира върху прозрачността, диалога с гражданското общество и изключително ценния опит на наблюдателите по отношение на изборния процес. От своя страна наблюдателите споделиха на министър-председателя и вътрешния министър предложения за подобряване на прозрачността на изборите.
В края на миналата година стотици хиляди български граждани излязоха на улиците и казаха - така повече не може. Сега се опитваме да върнем една нормалност, отбеляза премиерът Гюров. Министър-председателят беше категоричен, че ще бъдат предприети всички необходими мерки, за да се проведат изборите съобразно законовите разпоредби и да се противодейства на нарушенията. Специално акцентира върху целенасочената и последователна работа на МВР по отношение на организацията на изборния процес.
Министърът на вътрешните работи Емил Дечев изтъкна възможността наблюдателите също да подават сигнали, ако получат информация за изборни нарушения. Министърът отбеляза още, че месец преди вота в МВР ще заработи открита линия за получаване на сигнали от граждани, свързани с нарушения на Изборния кодекс, а също така и с евентуални престъпления във връзка с изборите. Дечев беше категоричен, че успешното противодействие на купуването и продаването на гласове ще се базира на незабавна и прецизна работа по всеки получен сигнал. По думите му именно по този начин ще се гарантират прозрачни и честни избори.
Андрей Гюров: За нашето правителство още от самото начало ясно заявен приоритет е провеждането на прозрачни избори
