Четири дни преди предстоящите избори служебното правителство даде категорична заявка за безкомпромисно противодействие на изборните нарушения. По време на брифинг в Министерския съвет премиерът Андрей Гюров подчерта, че държавата трябва ясно да покаже на чия страна е, като призова гражданите към активност, а институциите – към отговорност.

Министър-председателят заяви, че борбата за честен вот изисква координация и усилия от всички страни. "Правителството ви чу, правителството действа. Министерството на вътрешните работи работи денонощно“, обърна се Гюров към обществото, информира Plovdiv24.bg. Той бе категоричен, че "борбата за честни избори не е работа на една институция, това е отборна игра“.

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев докладва за безпрецедентен ръст в работата на ведомството в сравнение с парламентарния вот от октомври 2024 г. "Имаме повишаване на сигналите за извършени престъпления с няколкостотин процента, повишаване на досъдебните производства, на задържаните лица и предупредителните протоколи“, посочи вътрешният министър.

По време на изявлението станаха ясни и конкретни проблеми в юридическата реализация на разследванията. Изпратени са 30 преписки към Софийска градска прокуратура (СГП) срещу лица с кандидат-депутатски имунитет, за които има данни за престъпления, свързани с вота. Министър Дечев алармира за отстранен на първа инстанция полицейски служител, което по думите му "затруднява работата на МВР“. Делото на втора инстанция е насрочено за 16 април.

В дискусията се включи и служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов, който отново постави въпроса за легитимността на ръководството на прокуратурата. Той изрази съжаление, че действията му не срещат "необходимия отклик във ВСС и прокурорската колегия“. Янкулов призова държавното обвинение да отговори дали липсата на действия по отношение на имунитетите на кандидатите не е продиктувана от вътрешни притеснения в прокуратурата.