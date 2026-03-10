Андрей Янкулов в социалните мрежи.
Според Янкулов единственото, за което става дума, е възстановяването на някаква обикновена нормалност.
"В която България би имала изпълняващ длъжността главен прокурор, който не действа като главен прокурор в нарушение на закона, признат е за такъв от върховните съдии и за него няма документално потвърдена информация, че е говорил пред европейски прокурори на среща в рамките на важна дисциплинарна процедура как българската прокуратура разполага с доказателства за корупция на българския европейски прокурор'', допълни той.
"Обаче обвинение за корупция на българския европейски прокурор българската прокуратура не е повдигнала. Защо не е повдигнала, ако такива доказателства има? Защо е говорил това, ако няма?'', написа още служебният министър и допълни:
"Даваме ли си въобще сметка за сериозността на това разкритие, докато се занимаваме с какви ли не други повече или по-малко важни въпроси около публичната изява на българския европейски прокурор онзи ден? Останала впрочем без никакъв коментар ден по-късно от директно засегнатите от нея главен и градски прокурор.Правосъдието ни буквално се задушава под тежестта на това моментно състояние и за да си поеме въздух, то трябва да бъде час по-скоро преустановено''.
Андрей Янкулов: Искането за смяната на главния прокурор не е партийно-политическо
© Булфото
