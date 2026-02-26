Интервю за предаванетопос д-р Антония Доткин, за самостоятелната и изложба "Следа от емоция" в Арт клуб и Галерия "Савов".Идеята ни беше да покажем на хората как всъщност се случва процеса, като избрахме една картина, която е по-лесна за изпълнение, ако мога така да кажа, за да може по-бързо да се нарисува пред публика. И се получи доста задушевно, интересно.Да,тя тече в момента и всеки, който посети изложбата в Арт клуб и Галерия "Савов", може да се запише, с име и телефонен номер. А самото теглене ще бъде на 4 март, при закриването на изложбата, и тогава всъщност ще разкрием и самата картина, защото засега все още не сме.До 2 март, защото 3 март е празник. До 2 март могат да посетят изложбата и да се запишат.Да, все пак искахме да направим жест към нашите гости, някой да има възможност да спечели нашата авторска картина.Да, казвам нашата, защото ние сме екип. Аз рисувам, а моят баща прави скулптори от лагери. Той всъщност е инженер по професия и това е ново начинание за него, но са изключително интересни. Интересът към тях е доста голям. Майка ми е пиар, мъжът ми прави картини от епоксидна смола и алкохолни бутилки.Абсолютно, да. Всъщност никога не съм си представяла, че ще се занимавам с изкуство, винаги работата ми е била насочена към медицината, към ученето.Абсолютно не, покрай мен всъщност се случиха нещата. Сслед като започнах да рисувам, запалих и моето семейство да започнат да правят тези неща. Никой не се занимаваше с това преди.За момента нищо, занимавам се изцяло само с изкуството.Започнах да специализирам детска онкохематология, но я прекратих, т.е. нямам специалност.Честно казано, стресът се оказа, че е много голям и не мога да се справя с него. Смените, ученето, колаборацията с личния живот изобщо е доста трудно. А пък изкуството обратно, то отпуска.Ами, може би преди около 5 години да кажем, аз започнах да се занимавам с това. Тази година ще се навърша 30 години. Така че била съм около 25-годишна.Ами така се оказва, да.Не, галерията не, но се надяваме за в бъдеще да имаме собствено наше място.Аз се вълнувам от различни артисти, които мога да гледам в интернет и всъщност се уча от тези, които ми харесват. Но иначе нямам изкарани курсове някъде. Нямам такова образование.Ами, от българските художници изключително много харесвам Павел Митков като творец. Той определя себе си като творец. Така че аз изключително много харесвам взаимодействие, търся някакви неща, които той прави и мога да включа в моето изкуство. А иначе има и доста чуждестранни автори, като Дария Колосова, която също много харесвам.Да, всъщност има доста голям интерес, за което съм изключително благодарна, както на приятели и познати, така и на доста хора, които не познаваме. Така че изключително съм щастлива и благодарна за това. Надявам се да имаме доста нови последователи.32 платна, които са доста големи, има всякакви размери от тях.Да,така също и абстрактен експресионизъм, както го определят някои. Така че много различни, изкуството не се стеснява само до един стил. Правя различни неща, има различни моментни вдъхновения.Ами разбира се и доста хора, които присъстваха на изложбата, включително и господин Савов. Те също изказаха тяхното виждане за нещата. Аз приемам и градивна критика. Разбира се, готова съм да се уча, имам още много-много за учене в тази посока. Но като цяло отзивите бяха положителни.Тази фамилия е на съпруга ми, който е българин. Често хората ми питат дали е чужденец – не, от Панагюрище е фамилията, българска е.Много се надяваме, да. Работим в тази посока.Колкото и хубави снимки и видеа да записваме и качваме в мрежите, обаче, на живо картините изглеждат по много различен начин, и всички наши клиенти ни го казват. Затова за нас е важно хората да ги видят на живо.Той използва лагери, но сега вече започна да използва и други материали, които са от скрап, т.е. всички тези на пръв поглед ненужни материали и метали, той ги обработва по специален начин, прави различни заварки и се получават тези скулптури, които след това може да бъдат оцветени с лакове. Сега последно беше направил рози също. Явно се вдъхновяваме от едни и същи неща, но са изключително фини, нежни. Сега новите му проекти са една слонска глава в реален размер и е много впечатляващо.Абсолютно, да. Апелирам всички хора, които го обмислят, да го направят, защото щом го обмислят, значи това е правилното решението.Абсолютно. Даже има различни курсове, които са насочени точно към използване на арт-терапия за определени заболявания, но това вече е специализирано. Това не е просто хоби.