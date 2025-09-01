Новини
Арестуваха жена от протеста пред ВМЗ - Сопот и днес я освободиха
Автор: ИА Фокус 22:28Коментари (0)10
© Булфото
Емилия Райчева, която вчера на протеста пред ВМЗ-Сопот, по време на посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, запали малко знаме на НАТО е била арестувана на 31 август, предава "Булфото".

"Снощи към 21: 30 трима полицаи ми взеха моята лична карта и на още трима души. После ме отведоха в Районното на МВР да пиша обяснения защо съм запалила натовско знаме и после ме арестуваха. Пренощувах в полицейското, освободиха ме на обяд в 12 часа и си тръгнах за София", разказа тя пред медията.

Емилия е запалила малко знаме на НАТО със запалката си.



Статистика: