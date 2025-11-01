Архангелова задушница e
©
На този ден се отдава почит към паметта на мъртвите, както и вечна признателност на загиналите в редовете на Българската армия.
Архангеловата задушница, която предхожда големия празник на Свети Архангел Михаил, намира своето основание в християнската догматика за възкресението на мъртвите. Оттам идва и почитта към починалите, която ние като християни отдаваме при всеки помен и на задушниците през годината.
На Архангелова задушница, както на всеки друг помен, се раздават сладкиши, бонбони, плодове, варено пилешко месо, вино. Освен на близките, се раздава и на хората около съседните гробове, дори да са непознати. Значението на Задушница е голямо.
Това не е само ден, в който близките и роднините на покойника се събират край гроба му, за да "ядат и пият". Поменът, който се прави, е и възпоменание на живите за починалия, че не е забравен. Според богослови това е връзката между земната и небесната Църква.
Във всеки православен храм в страната на Архангелова задушница се прави Обща панихида за починалите, молим се за душата на мъртвите и палим свещ.
Още от категорията
/
Икономисти: Увеличението на пенсионната вноска намалява дохода на всички работещи, а домакинствата са изправени пред влошаване на стандарта на живот
11:35
Изследване: Хибрид между ураган и средиземноморска буря със сила 160 км/ч може да удари Балканите!
31.10
Дянков: Проблеми ще имат големите търговци, ако продължават да купуват от "Лукойл", банките също
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Честит празник, българи!
08:37
Километрично задръстване на АМ "Тракия"
21:44 / 31.10.2025
Нови ограничения по АМ "Тракия" край Бургас
20:12 / 31.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.