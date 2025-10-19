Изящен златен пръстен откри екипът на доц. д-р Деян Рабовянов (НАИМ – БАН, филиал Велико Търново) при разкопките на Трапезица, финансирани като приоритетни с решение на правителството. Пръстенът е от рядък тип, с ниело (техника в бижутерията, при която се запълват гравирани участъци от метал с декоративна цел) и вероятно е принадлежал на високопоставена дама."Разкопките дават интересни резултати за може би най-наситения със средновековни строежи район в южната част на крепостта. Имаме три сгради с три нива настилки от XIII - XV в. и наблюдения върху строежа на крепостната стена – коментира доц. Рабовянов за Archaeologia Bulgarica. – Все повече са и интересните находки като този пръстен, разкрит в контекста на една от двете големи сгради, видими на снимките.“Тези резултати са поредно доказателство, че когато има съчетание от достатъчно финансиране и добри професионалисти на терен, резултатите са впечатляващи, предава Archaeologia Bulgarica във Facebook.