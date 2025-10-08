Новини
Архитект: Има много дерета в урбанизирани територии, които са застроявани
09:13
© bTV
Вчера Камарата на архитектите излязоха с позиция, в която посочват, че поредните наводнения по Черноморието са в резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие.

"Такава е позицията ни не само за този случай, а за всички случаи в страната. Това е принципна позиция от много време. Ако има такова строителство, трябва да се докаже“, каза архитект Събин Попов, председател на Регионалната камара на архитектите в Бургас.

"Причините са много и комплексни, но трябва да мине време, за да се разследва всичко и да се каже коя е основната причина“, допълни той.

По думите му има много дерета в урбанизирани територии, които са застроявани не само в тази част на страната, но и в други региони, включително и в София.

"Тези дерета, когато са в урбанизирани територии, трябва да бъдат така направени, че не само да не препятстват отичането на водите, но да се спомага тяхното отичане и закарване на подходящите места“, обясни архитектът.

"Има 127 обекта в страната, които са рискови от тази гледна точка за наводнявания. Сред тези обекти не е "Елените“, така че отговорността на високо ниво е голяма“, каза още Събин Попов.

Относно това сигнализирано ли е, че е извършено строителство в корито на река, той коментира:

"РИОСВ, РЗИ и другите институции, още на ниво подробни устройствени планове, са на място и участват в експертните съвети. Още на това ниво трябва да се решават тези въпроси. В тези устройствени планове се оказва какво ще бъде строителството, какви са максималните параметри на строителството и къде не може да се строи“, поясни още архитектът пред bTV.

На въпрос възможна ли е хипотезата, че реката е изчезнала от кадастъра Попов заяви, че това е напълно възможно.



