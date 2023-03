Асен Асенов: Немският супермаркет в края на града е единствената Европа в много населени места в България

© Plovdiv24.bg "В много населени места в страната единствената Европа 33 г. по-късно е немският супермаркет в края на града."



Това пише в социалните мрежи пловдивчанинът и организатор на събития Асен Асенов, който е и директор и на фондация "Едно за култура и изкуства" и културен мениджър зад проекти като "Списание 1“, фестивалите One Dance Week, One Design Week, One Architecture Week, Sofia Contemporary.



Ето и останалата част от публикацията му:



Защо култура?



- защото моторът на ВСЯКА цивилизация от древни времена са нейната култура и образование



- защото никога няма да бъдем пълноценен член на ЕС без да сме свързани в европейската културна екосистема. Това простичко означава - българската публика да има регулярен достъп до европейска култура, българското съвременно културно съдържание да бъде устойчива част от културния календар на Европа и най-вече България да участва активно в създаването на общоевропейска култура.



- защото след 16 г. членство в ЕС България продължава да е изолирана от европейските културни процеси



- защото за 33 г. “членство" в свободния свят, страната ни не успя да създаде своя Национална културна стратегия, която да решава тези проблеми (поне 5 правителства я обявяваха за свой първи приоритет - резултатите ги знаете).



- защото за 33 г. в страната ни не е построен НИТО ЕДИН театър, а и не съм чул някой да обещава това в бъдещето.



Кои са най-важните приоротети?



- културна стратегия и реформа в сектора, която да гарантира включването на България в европейската екосистема на културните индустрии с ясна пътна карта, ясни срокове и ясни цели.



- успешното реализиране на Проекта за култура в Плана за възстановяване (той ще подпомогне именно това включване)



Точно толкова простичко е.



Нужни са знания, къртовска работа, топки и биографии, които доказват това.