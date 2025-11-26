Асен Василев.
"Не беше прието, частните болници да се правят търгове и тази касичка остава", добави той по отношение на бюджета на НЗОК.
"Борбата продължава и утре с големия бюджет, а сега излизаме на протест", заяви Василев.
"Фокус" припомня, че протестиращи срещу Бюджет 2026 блокираха движението в "Триъгълника на властта".
