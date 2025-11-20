Асен Василев пред триъгълника на властта, къде рано сутрин от партията разпънаха голям макет на "прасе-касичка", предаде репортер на "Фокус".
Василев заяви, че това увеличение на данъци ще доведе до това хората да не получат увеличение на заплатите догодина.
"Второто е, че целият бизнес няма да инвестира, защото ще са ги дръпнали за тази година при по-нисък данък "Дивидент", каза още той и допълни, че организират подписка срещу този бюджет като всеки, който не иска неговите пари да отидат в касичката - да се подпише.
"ГЕРБ се държат като данъчни на ДПС и ги е срам да се покажат и да си защитят бюджета", каза Василев.
По отношение на темата за коледните надбавки за пенсионерите, той заяви:
"Ако от правителството преценят, че имат пари за добавки - нека даде добавки на пенсионерите, но да не е за сметка на трайното увеличение на пенсиите. Хората получават над 300 лева всеки месец траен доход, това е истинската политика, а не да се опитват с добавки, да им замажат очите''.
От "Продължаваме Промяната" организират протест пред тригълника на властта. Василев призова всички граждани да дойдат.
