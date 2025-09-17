ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асен Василев: Дефицитът може да стигне 8%, не ако падне правителството, а ако не падне
Думите на Василев са в отговор на изказването от по-рано днес на Бойко Борисов, който заяви, че "ако не се намери мнозинство, което да стабилизира правителството утре - т.е. да не мине вотът на недоверие, ни очаква ужасно приемане на Бюджет".
"Това, което в момента виждаме по отношение на ВМЗ е, че имаме желание за инвестиция с европейски средства. Въпрос на управлението на България е тази инвестиция да се случи по най-добрия начин за страната ни и при най-добрите условия. Нямаме детайли по търговските преговори, не е и наша работа. Вероятно преди да се случи инвестицията, ще искаме да видим всички параметри", коментира Василев.
